Ex-mulher de executivo da Microsoft é acusada do seu homicídio

A ex-mulher do executivo da Microsoft, Jared Bridegan, que foi morto no ano passado, foi acusada de homicídio em primeiro grau.

Procuradores da Florida, nos EUA, acusam Shanna Gardner de ter cometido um crime "frio, calculado e premeditado".

O homem, de 33 anos, foi fatalmente alvejado numa estrada em Jacksonville Beach, no que as autoridades consideraram ter se tratado de uma emboscada, noticia a ABC News.

Jared tinha acabado de deixar os filhos gêmeos, de dez anos, na casa da ex-mulher, e dirigia-se na companhia da sua filha mais nova para casa da nova companheira quando foi morto.

O homicídio foi cometido na presença da criança, que permaneceu durante alguns minutos dentro da viatura, ao lado do corpo do pai, até que uma pessoa passou e deu conta do sucedido.

Shanna Gardner-Fernandez, de 35 anos, foi acusada de homicídio em primeiro grau, conspiração e por ter colocado uma criança em perigo.

Esta é a terceira detenção no caso, tendo o novo marido da ex-mulher de Bridegan, Mario Fernandez, 34 anos, e o seu ex-inquilino, Henry Tenon, sido anteriormente detidos por suspeita de envolvimento no caso.

Jared e Shanna divorciaram-se em 2015 mas, à data do crime, continuavam lutando em tribunal por causa de finanças e da custódia dos gêmeos.