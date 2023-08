Idosa vai ao hospital com dores no estômago e descobre feto com 40 anos

Uma mulher 84 anos foi ao hospital com fortes dores no estômago e a causa surpreendeu os médicos. A idosa descobriu que o motivo do seu desconforto se devia a uma gravidez de pelo menos 40 anos, durante os quais nunca lhe causou qualquer tipo de problema de saúde. O caso ocorreu em Durango, no México.

O feto mumificado foi detectado durante exames numa clínica, deixando a equipe médica perplexa com o diagnóstico, conta o jornal Excelsior.

Os médicos explicaram que o embrião encontrado dentro do útero da idosa tinha aparentemente 40 semanas de desenvolvimento e teria sido produto de uma gravidez durante o seu período reprodutivo.

Ao que tudo indica, adianta o mesmo meio de comunicação, tratou-se de uma gravidez ectópica, ou seja, o feto desenvolveu-se fora do útero. A gestação chegou até o fim, mas o bebê acabou por não nascer.

No momento da descoberta, os médicos avaliaram retirar o feto, porém, consideraram um risco significativo para a idosa devido à sua idade avançada.

