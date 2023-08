Pai agride homem que apalpou seio da filha menor e é condenado

O Supremo Tribunal de Espanha condenou um pai a indemnizar um homem a quem deu um soco e causou ferimentos leves em 2016, na cidade espanhola de Estremera, depois de este ter feito comentários obscenos sobre a sua filha de 17 anos e de ter lhe tocado no peito na rua e à frente de várias pessoas.

De acordo com o acórdão, citado pela agência noticiosa Efe, foi rejeitado o recurso do pai da menor, que alegou ter agido num "estado de fúria", movido por um "reflexo natural" para tentar separar o agressor da sua filha, que tinha acabado de ser sujeita a abuso sexual.

Assim, o pai da menor, acusado de crime de lesão corporal, terá de pagar uma multa de seis euros por dia durante sete meses - ou seja, cerca de 1.100 euros (aproximadamente R$ 6 mil).

O Tribunal aplicou ainda uma pena ao agressor da menor por abuso sexual: uma multa de seis euros por dia durante 20 meses e uma ordem de restrição de um ano de contacto com a vítima.

Os fatos remontam a 24 de outubro de 2016, quando um homem se aproximou de uma mulher e da sua filha menor, na época com 17 anos, que se encontravam sentadas num banco no centro do município de Estremera, em Espanha, e se dirigiu a elas com comentários obscenos.

De seguida, tocou no seio esquerdo da menor com a mão aberta, sem o seu consentimento, apesar de ter sido repreendido pela mãe.

Foi então que o pai da menor, que se encontrava nas imediações daquela zona da cidade madrilena, foi de encontro ao homem para o repreender pela sua atitude, alertado pelos gritos das mulheres. Ao chegar ao local, deu um "murro forte" na cara do agressor da filha, que caiu no chão com um traumatismo cranioencefálico ligeiro, outro traumatismo nas costas, uma fratura na órbita ocular direita e uma ferida na sobrancelha, na qual necessitou de pontos.

