Terremoto de 5,1 abala Califórnia após passagem de tempestade Hilary

Um terramoto de magnitude 5,1 abalou uma grande área do sul da Califórnia, Estados Unidos, este domingo (21), poucas horas depois da tempestade tropical Hilary ter trazido chuvas torrenciais.

O abalo sísmico ocorreu às 14h41, a cerca de 7 quilômetros a sudeste da comunidade montanhosa de Ojai e a aproximadamente 130 quilômetros a noroeste do centro de Los Angeles, informou o Serviço Geológico dos EUA (USGS), citado pela Associated Press.

O tremor foi sentido em toda a região e foi acompanhado por pequenos abalos e tremores secundários.

De acordo com o gabinete do xerife do condado norte-americano de Ventura, não houve relatos de danos ou ferimentos graves.

O terramoto ocorreu no momento em que as autoridades se preparavam para a passagem da tempestade tropical Hilary pela parte sul do estado.