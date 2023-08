Foragida dada como morta é achada viva escondida entre paredes de casa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Martha Crouch, 58, que estava foragida e era dada como morta pelas autoridades do Novo México, nos Estados Unidos, foi encontrada viva morando entre as paredes de um trailer no estado do Colorado.

Crouch foi encontrada viva no condado de Huerfano. Ela foi presa após a polícia ser chamada para socorrer um homem que estava sofrendo uma emergência médica do lado de fora de um trailer na última quinta-feira, 17 de agosto.

Policiais encontraram o marido de Martha, Timothy, morto no gramado. Ao saber da morte do pai, uma das filhas reportou que a mãe vivia no local com alguns de seus irmãos, e que eles seriam violentados por ela.

Quando retornou ao local com mandado, a polícia foi recebida por um dos filhos de Crouch, que disse que sua mãe havia morrido há alguns anos e que uma de suas irmãs estaria desaparecida há bastante tempo.

Os policiais vasculharam o trailer e, com a ajuda de um vizinho, encontraram uma parede falsa onde a mulher morava escondida com a filha que, supostamente, estaria desaparecida desde os 14 anos.

A polícia do Colorado conectou os casos e descobriu que havia contra Martha um mandado de prisão no Novo México, datado de 2021, por violação de liberdade condicional e por desaparecer.

Crouch foi presa e acusada pelos crimes de violação de condicional, violência infantil e obstrução da polícia durante a investigação.

Violência contra os filhos e animais

Mãe de 15, Crouch foi presa em 2019 após ser acusada de violentar os próprios filhos e também de alguns animais domésticos. As informações são do New York Post.

Entre os episódios de abuso, Martha teria espancada uma filha, então com 14 anos e grávida, o que teria levado a jovem a abortar. Ela também foi acusada de bater nos filhos com utensílios domésticos e de jogar filhotes de cachorro em água fervente.

Martha se declarou culpada e cumpria pena em liberdade condicional, mas teve novo mandado de prisão ao desrespeitar as regras para ter direito ao benefício, em 2021. Quando a polícia foi procurá-la, a mulher não foi localizada.