Ucrânia destrói bombardeiro supersônico russo no sul de São Petersburgo

A Ucrânia teria destruído um bombardeiro supersônico russo num ataque com drones realizado no sul de São Petersburgo, no sábado.

Imagens publicadas nas redes sociais, e verificadas pela BBC, mostram a aeronave Tupolev Tu-22 em chamas.

O Ministério da Defesa da Rússia informou que o "ataque terrorista" ocorreu na base militar de Soltsy-2, na região de Novgorod, tendo sido apenas registrados danos materiais.

Além disso, imagens de satélite aparentam revelar que aviões anteriormente estacionados na base militar desapareceram, ainda que possam ter sido relocalizados.

#BREAKING A flagship Russian long-range bomber has been destroyed in a Ukrainian drone strike. Images posted on social media and analysed by BBC Verify show a Tupolev Tu-22 on fire at Soltsy-2 airbase, south of St Petersburg. The Tu-22 can travel at twice the speed of sound and… pic.twitter.com/UH9lym21Bu — Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) August 21, 2023

Já o Ministério da Defesa do Reino Unido considerou, no seu mais recente relatório, que os ataques com drones que têm assolado a Rússia nos últimos dias deverão estar sendo lançados a partir do interior do território daquele país, não da Ucrânia.

Satellite images appeared from the Russian Soltsy-2 air base, where a Tu-22M3 strategic bomber was destroyed by a Ukrainian drone.



The pictures also show that after the successful attack, the Russians took away the rest of the planes, likely to Olenya. pic.twitter.com/JZ9sbsZKi7 — NOELREPORTS ?? ?? (@NOELreports) August 22, 2023

Dando conta dos relatos de que um bombardeiro supersônico russo foi destruído no dia 19 de agosto, os serviços secretos acreditam que o território russo está sendo atacado a partir de dentro, uma vez que "é improvável que veículos aéreos não tripulados tenham a capacidade de chegar a Soltsky-2 vindos de fora da Rússia".

Isto porque, conforme assinalado pelo organismo, a base de Soltsy-2 fica a cerca de 650 quilômetros da fronteira entre os dois países.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 22 August 2023



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/WYHfB5NZIN



?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/Ab4QQUyeMF — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) August 22, 2023

Segundo a BBC, Kyiv ainda não comentou o sucedido, nem assumiu responsabilidade pelo suposto ataque.

Lançada a 24 de fevereiro, a ofensiva militar russa na Ucrânia já provocou a fuga de mais de 14,6 milhões de pessoas, segundo os dados mais recentes da Organização das Nações Unidas (ONU), que classifica esta crise de refugiados como a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A entidade confirmou ainda que já morreram mais de 9.444 civis desde o início da guerra e 26.384 ficaram feridos, destacando, contudo, que estes números estão muito aquém dos reais.