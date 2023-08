Jovens descobrem que são irmãos 13 anos após serem adotados por família

Dois jovens de Nova York, nos EUA, descobriram que são irmãos biológicos, graças a um teste de DNA, 13 anos depois de terem sido adotados pela mesma família. Segundo o 'Today', nem os pais adotivos sabiam que Vicky e Frank eram irmãos biológicos.

Primeiro, Angela e Dennis Laffin adotaram Frank, depois dele ser abandonado, ainda bebê, enrolado num cobertor em frente a um hospital.

Cerca de um ano depois, o casal decidiu adotar outro recém-nascido abandonado, desta vez uma menina, a quem deram o nome de Vicky.

Desde crianças os dois se deram muito bem, mas nunca desconfiaram que os laços que os uniam eram também de sangue. Depois decidiram procurar as suas origens.

Com a ajuda dos pais adotivos, que têm também um filho biológico, Nick, Vicky, hoje com 19 anos, e Frank, com 20, chegaram até as mulheres que os encontraram e cuidaram deles até serem adotados.

As cuidadoras levantaram a suspeita de que ambos podiam ser irmãos, não só devido às semelhanças físicas enquanto bebês, como também à forma idêntica como tinham sido abandonados.

Os dois decidiram então fazer um teste de DNA que determinou que, Vicky e Frank são filhos da mesma mãe.

Apesar da "feliz coincidência", os jovens garantem que nada alterou na sua relação, que já era ótima. Ambos continuam felizes junto da família que os adotou e não pensam, pelo menos para já, procurar os pais biológicos.