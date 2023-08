Mulher é acusada de crueldade por abandonar cão em aeroporto

Uma mulher suspeita de abandonar intencionalmente o seu cão num aeroporto da Pensilvânia, nos Estados Unidos, antes de embarcar num voo para um resort no México, no início deste mês, foi acusada de crueldade contra os animais.

Segundo o Departamento de Polícia do Condado de Allegheny, citado pela Associated Press esta quinta-feira, Allison Lyn Gaiser, de 44 anos, tentou levar o seu bulldog francês caramelo e branco num voo que partiu do Aeroporto Internacional de Pittsburgh, em 4 de agosto.

No entanto, a companhia aérea negou o embarque ao cão porque este não satisfazia os critérios para ser considerado um animal de apoio emocional e não dispunha de um canil adequado, conforme exigido.

Depois de sair do balcão dos bilhetes, Gaiser foi vista pelas câmaras de vigilância empurrando o cão num carrinho em direção a um recinto de passagem móvel, junto às portas de saída do parque de estacionamento do aeroporto.

Mais tarde, foi vista se dirigindo para uma zona no qual, cerca de 40 minutos depois, um agente da polícia municipal encontrou o cão sem vigilância no carrinho.

O animal - que não sofreu ferimentos - estava registrado e tinha um microchip de identificação. Foi entregue a um centro de cuidados para animais e está agora numa casa de acolhimento, onde as autoridades disseram que está bem.

As autoridades revelaram que Gaiser admitiu ter deixado o cão para trás porque a companhia aérea não o permitia no avião, mas disse que tinha combinado com a mãe ir buscar o animal ao aeroporto.

A mulher permitiu que a polícia analisasse as mensagens de texto trocadas entre ela e a mãe, mas a polícia disse que era evidente que não tinha sido feito qualquer acordo imediato para que a mãe de Gaiser fosse buscar o cão.