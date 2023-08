Sete homens são presos por estupro coletivo a jovem e choca a Itália

Um estupro coletivo, em Palermo, na Itália, deixou o país revoltado! O crime aconteceu na noite de 6 para 7 de julho, quando a vítima estaria na companhia de um amigo, que conhecia há vários anos. Aos poucos, conta, foram surgindo outros seis homens.

Todos juntos confraternizaram, fumaram marijuana e beberam álcool, até que a vítima, de 19 anos, diz ter percebido que as intenções do grupo não eram boas e que até teria questionado o amigo sobre o que pretendiam.

Em seguida, a levaram para um local isolado perto do passeio marítimo Foro Itálico, em Palermo, e a estupraram. As cenas de violência foram filmadas com um celular pelo amigo da vítima, que graças à relação de amizade que tinham, conseguiu convencê-la a acompanhá-los.

Todos os responsáveis pelo estupro foram presos: três imediatamente após o abuso e os outros quatro na noite seguinte. Entre os suspeitos encontra-se também um menor, noticia a Antena3 espanhola.

A vítima denunciou a agressão e as imagens registradas pelo amigo, que foram encontradas mais tarde pela polícia na casa de um dos suspeitos, permitiram comprovar a acusação da jovem, que afirma ter sido vitima de uma "violência massiva".

Os suspeitos, segundo a imprensa, começaram por negar os feitos, afirmando que a jovem concordara com as relações sexuais. Contudo, as imagens não corroboram com as alegações, dado que pode, por diversas vezes, ouvir-se a vitima a gritar e pedindo para pararem.

Angelo, o suspeito amigo da vítima, admitiu mais tarde que se arrepende do que fez, usando o termo "éramos cem cães atrás de um gato", mas a polícia crê que, à semelhança dos restantes suspeitos, o arrependimento não era verdadeiro.

O caso revoltou o país. As redes sociais fizeram eco do choque da sociedade italiana e influenciadores como Chiara Ferragni compartilharam vários posts em repúdio pelo sucedido.