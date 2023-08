Canadense é preso por 'auxílio' à morte de 88 pessoas no Reino Unido

Kenneth Law, um cidadão canadense de 57 anos, que está detido desde maio em Ontário, por 'auxílio ao suicídio', é suspeito de ter vendido, através de vários sites, uma “substância tóxica” que poderá ter provocado a morte a pelo menos 88 pessoas no Reino Unido.

De acordo com a Sky News, as autoridades britânicas acreditam que o suspeito "distribuiu e comercializou [uma] substância online a indivíduos em risco de automutilação".



Até agora, a investigação a cargo da Agência Nacional do Crime (NCA) do Reino Unido, concluiu que pelo menos 232 pessoas no país compraram esta substância em sites canadenses, durante dois anos, até abril de 2023, e que 88 delas acabaram mesmo morrendo.



Contudo, ainda não há certezas se foi a substância que causou a morte a todas. O caso continua sendo investigado para chegar a essa conclusão.



De acordo com a Polícia Regional de Peel, no Ontário, a substância “branca e cristalina”, que era vendida online por Kenneth Law, é usada muitas vezes no processamento de alimentos e pode "reduzir os níveis de oxigênio, assim como prejudicar a respiração e levar à morte" se ingerida em maiores quantidades.



Kenneth é suspeito de enviar 1.200 pacotes desta substância para 40 países. Além do Canadá e Reino Unido, também os EUA, Itália, Austrália e Nova Zelândia estão investigando o caso.



As autoridades ainda não divulgaram se o Brasil está entre as quatro dezenas de países para os quais o canadiano enviou esta substância.

Se estiver sofrendo com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

CVV (Centro de Valorização da Vida) - Ligue 188 ou https://www.cvv.org.br/