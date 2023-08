Ex-militar que diz ter matado Osama bin Laden é detido no Texas

Um ex-militar que afirma ter matado Osama bin Laden foi detido esta semana, de acordo com o que informou o jornal The Dallas Morning News. Segundo a publicação, o ex-integrante das forças especiais da Marinha dos Estados Unidos foi autuado na quarta-feira (23), em Frisco, no Texas.

De acordo com a publicação, está acusado de agressão. Robert J. O’Neill, de 47 anos, saiu no mesmo dia sob uma fiança no valor de 3.500 dólares, cerca de 17 mil reais.

Tanto as autoridades de Frisco como O'Neill recusaram dar informações sobre esta detenção.

O ex-marine publicou, em 2017, o livro 'The Operator', no qual conta como ocorreu a operação. Na obra, o homem explica, por exemplo, que filho de bin Laden, Khalid, foi encontrado no segundo andar da casa armado com uma AK-47 e foi prontamente baleado pelos militares.

No terceiro andar do edifício, no quarto, encontraram então o fundador da Al Qaeda, a quem deram um tiro que lhe abriu a cabeça em forma de V. “Atirei-lhe outra bala na cabeça para me assegurar” de que havia morrido, escreveu Robert O'Neill, citado pelo Business Insider.

