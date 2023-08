Enfermeira é presa por suspeita de ter matado bebê no Reino Unido

Uma enfermeira foi detida, no Reino Unido, por se suspeitar que envenenou um bebê, causando a sua morte.

A criança deu entrada nos cuidados intensivos de pediatria do Birmingham Children Hospital, em maio do ano passado, e morreu "de forma repentina e inesperada".

Membros da equipe do hospital alertaram as autoridades para o caso quando o estado de saúde da criança se deteriorou rapidamente e morreu no dia seguinte, em 18 de maio de 2022.

Uma enfermeira foi suspensa e a polícia de West Midland deteve-a em sua casa por suspeita de administrar um veneno com intenção de pôr em perigo a vida do bebê.

A enfermeira foi suspensa, o que significa que não pode trabalhar como enfermeira em mais lugar nenhum, e também foi aberto um processo de investigação a uma onda de mortes de crianças e colapsos súbitos nas enfermarias neonatais e pediátricas desde janeiro de 2022, refere o The Sun.

A investigação sobre o aumento invulgar de mortes foi conduzida pelo NHS Trust e todas as informações foram entregues à polícia.

Três crianças teriam morrido de forma inesperada neste hospital.

Esta investigação surge após o julgamento de Evil Letby, enfermeira de 33 anos, que foi condenada a uma pena de prisão perpetua por ser responsável pela morte de vários bebês no Countess of Chester Hospital.