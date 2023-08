Jovem é esfaqueada por colega por discussão sobre molho do McDonald's

Uma adolescente morreu após ter sido esfaqueada no domingo por uma colega em Washington D.C., a capital dos Estados Unidos, depois das duas se terem desentendido devido aos molhos obtidos num pedido num restaurante de fast food do McDonald's.

As jovens, ambas com 16 anos, foram juntas ao restaurante e fizeram o seu pedido, dirigindo-se depois para o carro (a idade mínima para conduzir nos EUA são exatamente 16 anos). Segundo explicou a polícia local à estação WUSA-TV, as duas tiveram uma discussão e uma das jovens utilizou uma faca para matar a outra.

A vítima, identificada como Naima Liggon, foi encaminhada para uma unidade hospitalar na cidade, onde acabou morrendo devido aos ferimentos.

A autora do esfaqueamento foi presa e acusada pelas autoridades de homicídio em segundo grau. A jovem ainda tinha a faca na sua posse no momento da detenção.

O incidente ocorreu no domingo, um dia antes de ambas voltarem à escola para o primeiro dia de aulas, que se deu na segunda-feira. As duas colegas estudavam na escola secundária Thomas Stone, em Waldorf, no estado do Maryland.

À WUSA-TV, a diretora da escola, Shanif Pearl, lamentou o incidente "trágico para a comunidade escolar". "Estas não são as notícias que uma diretora quer compartilhar, ainda para mais quando começamos um novo ano escolar", disse Pearl, numa mensagem endereçada ao staff da escola e aos pais.