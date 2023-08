Recém-casados sofrem roubo de roupas de casamento e carro em lua de mel

Um casal recentemente casado passou por um roubo na noite de sua lua de mel, ocorrido em Foggia, na Itália, no último fim de semana, conforme relatado pelo Today.

Após a cerimônia de casamento, os noivos passaram a noite em um hotel com sua filha bebê. Ao acordarem, ficaram chocados ao perceber que o carro havia desaparecido, juntamente com suas roupas de casamento.

"Ficamos chocados. Tivemos um dia maravilhoso, e na manhã seguinte, não encontrar o carro foi um choque. Depois do café da manhã, descemos para pegar os sapatos do meu marido no carro, mas ele não estava mais lá", revelou a noiva, Rosalba.

Agora, o casal recém-casado está desesperado para pelo menos recuperar as roupas da cerimônia.

"No carro estavam meu vestido de noiva, o terno do meu marido e o vestido da nossa bebê. Se eu soubesse que isso aconteceria, nunca teríamos dormido aqui. Teríamos ido para casa. Para nós, as roupas têm um valor muito maior do que o carro. Elas representam a lembrança do nosso dia mais feliz", confessou a italiana.

À medida que as horas passam, a esperança de encontrar o carro diminui. O casal até mesmo entrou em contato com a polícia local para verificar se o veículo foi rebocado, mas essa possibilidade foi imediatamente descartada pelas autoridades.

Diante dessa situação, os noivos decidiram registrar uma queixa. "Espero que os ladrões tenham consciência e, pelo menos, devolvam as roupas", concluiu Rosalba em sua entrevista ao Today.

