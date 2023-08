Vingança criativa: Mulher expõe traição em viagem dos sonhos

Uma mulher descobriu que seu namorado estava traindo-a antes de embarcarem em sua viagem dos sonhos e compartilhou uma forma original (e maliciosa) de se vingar dele.

Em suas redes sociais, a jovem revela que decidiu manter a viagem que ambos tinham planejado, mas usou a oportunidade para expor o mau caráter do homem com quem namorava há 18 meses.

Em um vídeo que já foi assistido por mais de dois milhões de pessoas, a jovem mostra uma série de fotos tiradas ao longo da viagem de 9 semanas pela Europa. Em cada uma delas, ela aparece segurando um post-it na frente da imagem do homem, revelando a traição que sofreu.

Cada uma das notas coloridas é acompanhada pela hashtag 'Eu sei' e, juntas, conduzem à grande revelação da suposta traição.

"Admiro sua atitude ao fazer isso, é um verdadeiro golpe de poder", elogiou uma internauta.

Veja as imagens na galeria acima.

