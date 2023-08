Governador de Valência em polêmica após foto com ginastas de joelhos

Uma nova polêmica de teor machista surgiu na Espanha, desta vez envolvendo Carlos Mazón, presidente da Comunidade Valenciana.

A controvérsia se originou a partir de uma foto enviada pelo gabinete de Mazón para a imprensa, na qual a equipe de ginástica rítmica espanhola aparece ajoelhada diante do político, bem como do conselheiro da Cultura e do Esporte e do membro do partido Vox, Vicente Barrera.

A imagem foi capturada durante um encontro relacionado ao Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, realizado em Valência de 23 a 27 de agosto.

A imagem logo se tornou viral, e muitos comentários criticaram o fato de as ginastas estarem "ajoelhadas aos pés do presidente".

Entretanto, em uma tentativa de melhorar a imagem de Mazón, sua equipe de comunicação optou por divulgar um vídeo que registra o momento da captura da imagem.

No vídeo, é possível ver que uma mulher dá a ordem para que as ginastas se ajoelhem para a foto, e o presidente da Comunidade Valenciana manifesta seu desconforto com a situação, afirmando que "não faz sentido algum". Ele até sugere que uma nova foto seja tirada com o executivo se ajoelhando. "Vocês são as campeãs", ele diz.

No final, uma outra foto mais informal foi registrada, com todos posando lado a lado.

Enhorabuena por el resultado y por vuestro espíritu deportivo en el tapiz y fuera de él.

Gracias por el ejemplo, por la simpatía y por la cultura del esfuerzo. Gracias a vuestro trabajo hay un montón de niños y niñas que miran al deporte de otra manera. #rhyworlds2023 #paris2024 pic.twitter.com/1c5JoRKf1Q — Carlos Mazón (@carlos_mazon_) August 28, 2023

