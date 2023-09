Não corta o cabelo desde 1990 e tem o maior 'mullet' feminino do mundo

Tami Manis, uma residente de 58 anos do Tennessee, nos Estados Unidos, conquistou o título de 'maior mullet feminino' pelo Guinness World Records. Ela não corta a parte de trás do cabelo desde 1990, e desde então seu cabelo cresceu mais de 1,72 metros.

Na década de 80, Tami decidiu deixar seu cabelo crescer depois de assistir ao videoclipe de 'Voices Carry' da banda 'Til Tuesday. No entanto, em 1989, um cabeleireiro a convenceu a cortar o cabelo, algo que ela imediatamente lamentou.

No ano seguinte, em 9 de fevereiro de 1990, ela decidiu deixar o cabelo crescer novamente, tornando essa data seu "aniversário oficial".

"Fui abençoada com o fato de que meu cabelo cresce, e agora é o 'mullet' mais longo do mundo, e estou muito feliz com isso", disse ao Guinness World Records. Ela geralmente usa o cabelo trançado, e a maioria das pessoas não percebe o tamanho até que ela se vire de costas.

Tami não é novata na competição de 'mullets'. Em 2022, ela competiu na categoria 'Femullet' ('Mullet' feminino) do US Championships, embora tenha terminado em segundo lugar.

