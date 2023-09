Polícia para carro em operação e acaba a salvar bebê que estava engasgado

Um agente da polícia dos subúrbios de Detroit, nos Estados Unidos, está sendo elogiado como um herói por ter salvado a vida de um menino de 18 meses, após ter mandado parar um carro por excesso de velocidade.

O agente Brenden Fraser, do Departamento de Polícia de Warren, estava fazendo uma operação de fiscalização, na terça-feira, quando mandou parar um Chevrolet Camaro que circulava a cerca de 120-129 quilômetros por hora.

"Temos aqui um bebê morrendo!", disse-lhe a mãe do rapaz, citada pela Associated Press.

Nesse momento, Fraser viu que o bebê estava ficando azul e que os seus olhos tinham revirado. "Olho para dentro e há uma criança que está tendo uma emergência médica", contou o agente.

"Ele tinha cuspo e todo o tipo de saliva à volta da boca. Parecia que se estava engasgando, por isso coloquei-o no meu antebraço e dei-lhe algumas pancadas nas costas quando senti saliva e vômito caindo no meu braço", relatou o polícia. Segundo Fraser, essa rápida ação fez com que o bebê voltasse a respirar.

O agente afirmou que, olhando para trás, foi "um pouco assustador", mas, no momento, "não há outro tipo de pensamento além de confiar no treino".

O comissário da polícia de Warren, William Dwyer, afirmou ainda de que o menino já recebeu alta do hospital e está já em casa com a família, elogiando Fraser pela sua rapidez de raciocínio e ação.

"As ações do agente Fraser nesta operação de fiscalização não foram nada menos do que heroicas", sublinhou, em comunicado. "Este incidente mostra que o trabalho da polícia e as fiscalizações nem sempre têm a ver com passar multas ou fazer detenções", afirmou.

