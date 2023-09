Bombeiros resgatam cães bebês de escombros de prédio em chamas na Ucrânia

Seis cães bebês foram resgatados dos escombros de uma casa durante um incêndio na região de Khmelnytsky, no oeste da Ucrânia.

As imagens foram compartilhadas por Anton Gerashchenko, o conselheiro do ministério do Interior ucraniano, na rede social X, onde se pode ver as equipes de emergência retirando os animais dos escombros, embalando-os e, posteriormente, levá-los para longe do local do incêndio.

Six puppies were rescued from under the rubble of a house during a fire in Khmelnytskyi region.



Each life matters.



: State Emergency Service of Ukraine pic.twitter.com/bgJgb1D11Q — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 2, 2023

No mês passado, a força aérea ucraniana anunciou ter abatido 30 de 40 mísseis de cruzeiro e todos os 'drones' (aparelhos voadores não tripulados) Shahed disparados pela Rússia em vários ataques.

"No total, o inimigo utilizou 70 armas aéreas em várias vagas de ataques", particularmente na região de Khmelnytsky, a centenas de quilômetros das linhas da frente, mas onde se encontra uma importante base aérea ucraniana.

O chefe da administração da região, Sergiy Tyurin, disse que o ataque atingiu um armazém de resíduos de milho em particular, causando um incêndio que destruiu o edifício e afetou mais de 1.400 metros quadrados antes de ser extinto.

Segundo Tyurin, um funcionário do armazém ficou ferido no incêndio.

