Chuvas 'inundam' metrô de Madrid; veja as imagens impressionantes!

A Agência Estatal de Meteorologia espanhola ativou o alerta vermelho na Comunidade de Madrid e em Castela-La Mancha este domingo (3), face ao "risco extremo" de chuvas torrenciais, após a passagem da Depressão Isolada de Alto Nível (DANA) atlântica.

"Aviso vermelho de chuva em toda a comunidade de Madrid e Toledo: Muito cuidado! O perigo é extremo: preveem-se chuvas torrenciais que, localmente, podem ultrapassar os 120 l/m² em doze horas", podia se ler na conta da rede social X (antigo Twitter).

Imagens registradas no local mostram bem a gravidade da situação com a água da chuva causando danos e vítimas.

Imagens compartilhadas no Twitter mostram também a impressionante experiência pela qual passaram os usuários do metro espanhol.

A intensidade da chuva era tal que chegou a inundar as carruagens do metrô, com várias pessoas dentro.

"Por momentos, pensei que teria de mergulhar neste espaço de 5 metros", escreveu uma internauta, reportando a situação. A mesma viria mais tarde a esclarecer que apesar do susto, estavam todos bem, e que o maquinista tinha sido exemplar na forma como procedeu, prosseguindo o trajeto lentamente até à parada seguinte, onde todos teriam saído sem problemas.

Não se sabe em que linha do metro aconteceu esta situação, mas o Metro de Madrid tem registrado vários problemas nas suas instalações através das redes sociais, incluindo informações sobre corte de circulação de diversos transportes. A maioria dos problemas está relacionada com a "acumulação de água".

Pode ver acima imagens do momento, que têm sido amplamente compartilhadas no Twitter.