Grupo de 100 tubarões cerca mergulhadores em ilha do Japão

Cerca de 100 tubarões-martelo cercaram um grupo de mergulhadores, no dia 29 de agosto, a 15 metros de profundidade, na ilha de Mikamoto, no Japão.

O momento, que para muitos pode parecer assustador mas para os mergulhadores é algo único, foi registrado em vídeo por um dos mergulhadores e compartilhado, posteriormente, pelo guia da viagem, Bernard Collantes, na sua página de Facebook.

Ao verem os animais se aproximando, os mergulhadores fizeram uma pausa no ‘passeio’ e permaneceram no local, mexendo-se o menos possível. Os tubarões ficaram apenas a alguns metros de distância dos turistas. Apesar disso, todos os profissionais, saíram ilesos do local.

De acordo com a organização norte-americana de conservação de tubarões Shark Angels, mergulhar com tubarões-martelo é menos arriscado do que se pensa, desde que todos os procedimentos de segurança sejam seguidos de forma rigorosa pelos mergulhadores. Contudo, é preciso ter em conta que os tubarões são animais selvagens de grande porte e que entrar no seu habitar acarreta sempre algum risco.