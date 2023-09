Homem é preso por abusar de duas crianças em elevador de prédio

Um homem de 52 anos foi preso como suposto autor de um crime de agressão sexual contra duas jovens menores de idade, dentro do elevador do seu prédio, localizado em Logroño, em Espanha.

O caso ocorreu em um momento em que os menores estavam no piso térreo à espera do elevador. Quando iam entrar, surgiu o homem, afirmando que morava no quarto andar, começa relatando o jornal El Mundo. Enquanto o elevador subia, o homem iniciou uma conversa com as menores e aproximou-se de uma delas, tocando-lhe nas partes íntimas por fora da roupa.

A jovem o empurrou e o homem voltou ao ataque. Os menores conseguiram fugir assim que o elevador chegou ao segundo andar, tendo o suspeito gesticulado para que permanecessem em silêncio.

Após a denúncia, agentes da Unidade de Família e Mulher da Sede Superior de La Rioja iniciaram uma investigação para identificar o autor do crime.

O homem foi visto por uma das vítimas novamente e deu o alerta às autoridades, que conseguiram detê-lo.

O suspeito, natural da Colômbia e residente na cidade espanhola de Logroño, tem antecedentes por crimes da mesma natureza e encontrava-se no país em situação irregular.