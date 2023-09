Mulher é acusada por abandonar bebê recém-nascida nos EUA... há 40 anos

A justiça norte-americana acusou, esta quinta-feira (7), uma mulher que abandonou a filha recém-nascida num parque de Nova Jersey, na Véspera de Natal... em 1984.

O corpo da bebê foi, na época, encontrado por dois rapazes, conforme informou o procurador do condado de Morris, Robert Carrol, citado pela Associated Press. A criança, que estava viva quando foi abandonada, tinha ainda o cordão umbilical e estava enrolada numa toalha, dentro de um saco de plástico. Acabaria, no entanto, por não sobreviver.

Carrol revelou poucos detalhes sobre o caso, afirmando apenas que um grande passo foi dado quando foi feita uma correspondência de DNA entre o bebê e o pai, que tinha, à altura da morte, 19 anos.

Ao que tudo indica, o homem não teria sequer conhecimento do nascimento da criança.

A mulher não está sob custódia, mas está a "ser monitorada".