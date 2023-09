Homem é resgatado graças a transmissão ao vivo de parque natural

Às vezes, é preciso estar no lugar certo à hora certa. Que o diga o homem que viu, na terça-feira, a sua vida ser salva por estranhos, de forma inusitada.

Quando, naquele dia, vários entusiastas da vida selvagem abriram uma transmissão ao vivo de um dos parques nacionais mais remotos do Alasca, em busca de imagens curiosas dos ursos locais, não imaginavam que acabariam por salvar um homem perdido naquele remoto local. Foi exatamente isso que aconteceu.

É que, enquanto 19 utilizadores observavam as imagens em tempo real dos ursos alimentando-se, conta o jornal The Guardian, alguns deles aperceberam-se da presença de um homem, com ar ferido e castigado pelas difíceis condições meteorológicas naquele local, onde a visibilidade não ultrapassaria os 15 metros. "Ajudem-me", disse o homem para a câmara do parque nacional Katmai, operada pelo serviço Explore.org.

A caixa de comentários da transmissão foi inundada com mensagens a dar conta da presença do homem, culminando num alerta às autoridades locais, que o conseguiram resgatar com vida.

“Fãs dedicados de transmissões de ursos alertaram-nos sobre um homem em perigo na Dumpling Mountain. Os heroicos guardas florestais entraram em ação e montaram uma busca, salvando o homem”, escreveu a Explore.org no X, anteriormente conhecido como Twitter.

Já Cynthia Hernandez, porta-voz do Serviço Nacional de Parques (NPS, na sigla em inglês), disse ao Washington Post que "o parque enviou uma equipa de busca e resgate para encontrar o homem, que foi apanhado em condições de vento e chuva e com pouca visibilidade".

Nesta época do ano, em que se avizinha a chamada 'Fat Bear Week' (uma competição para escolher o urso que engordou mais nesse parque natural), vários entusiastas observam com atenção os padrões de comportamento destes animais, que acumulam mantimentos para aguentar o inverno que se avizinha. Daí que estas transmissões ao vivo ganhem especial popularidade nos meses de setembro e outubro.

