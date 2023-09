Polícia salva pitbull bebê que teve overdose por tomar fentanil dos donos

Agentes da polícia da Califórnia, nos Estados Unidos, resgataram um filhote de pitbull na quarta-feira que sofreu uma overdose após entrar em contato com doses de fentanil administradas por seus proprietários.

Os donos do cachorro, Caleb Aaron Gibson, de 29 anos, e Katherine Marylou Menke, de 27 anos, foram detidos e podem enfrentar acusações de posse de drogas e crueldade contra animais, de acordo com o Departamento de Polícia de Irvine, conforme citado pela Associated Press.

O incidente ocorreu na quarta-feira, quando a polícia encontrou drogas dentro do carro do casal estacionado do lado de fora de um supermercado Walmart. No entanto, no momento em que os suspeitos foram detidos, o cachorro do casal estava sofrendo uma overdose.

"Acho que meu cachorro está tendo uma overdose", disse a mulher aos agentes, explicando que "reconheceu os sintomas porque era a segunda vez que o cachorro sofreu uma overdose", relatou o porta-voz do departamento, Kyle Oldoerp.

A polícia afirmou que não ficou imediatamente claro como o cachorro teria sido exposto à droga, mas acrescentou: "Se eles tinham drogas no carro, podemos especular".

Na delegacia, os agentes administraram naloxona, que reverte overdoses, ao cachorro, que se recuperou "bastante rapidamente", conforme enfatizou Oldoerp.

As autoridades vão manter o animal sob cuidados até que os donos sejam levados a tribunal.

É importante ressaltar que o fentanil, um opioide sintético entre 50 e 100 vezes mais potente que a morfina e frequentemente misturado com outras drogas para aumentar seu efeito, é responsável por uma grave crise de saúde pública nos Estados Unidos.

No ano passado, mais de 109 mil pessoas morreram de overdose no país, um recorde alarmante, sendo que cerca de 75 mil dessas mortes foram relacionadas a opioides sintéticos, principalmente o fentanil ou seus derivados.

