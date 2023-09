Homem descobre bunker subterrâneo enquanto cuidava do jardim de casa

Will Barnes, residente na Lynn Road, em Wisbech, Inglaterra, estava ocupado cuidando de seu jardim quando deparou com uma laje de concreto no solo. Essa descoberta peculiar despertou sua curiosidade, levando-o a iniciar uma escavação que se estendeu por três metros.

À medida que prosseguiu com o trabalho, Will logo percebeu que tinha um bunker em seu jardim. Ele acredita que seja um abrigo antiaéreo da Segunda Guerra Mundial.

"À medida que retirávamos a terra, encontramos um degrau, e eu pensei: 'Oh, olhe para isso.' Continuamos a cavar e, oito degraus depois, encontramos o fundo deste abrigo antiaéreo - bem, presumo que seja um abrigo antiaéreo", disse Will, conforme citado pela BBC.

Embora o espaço tenha sido descoberto há 15 anos, a história ganhou notoriedade recentemente depois que o filho de Will compartilhou uma visita guiada ao local nas redes sociais.

Will admitiu que às vezes imagina como era a vida quando o bunker foi construído e como as pessoas se sentiam protegidas em seu interior. Atualmente, o espaço está devidamente fechado para evitar que crianças ou netos possam cair acidentalmente dentro dele.

Wisbech man finds underground bunker while gardening https://t.co/fOx6JqHAcU — BBC Look East (@BBCLookEast) September 12, 2023

