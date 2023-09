México: Duas mulheres morrem eletrocutadas em piscina para salvar menino

Uma reunião familiar acabou em tragédia! Duas mulheres, de 29 e 31 anos, perderam a vida no último fim de semana após serem eletrocutadas numa piscina, para a qual pularam para salvar um menino de nove anos, filho de uma delas, no município de Tequila, Jalisco, no México.

O menor estava nadando quando a mãe percebeu a descarga elétrica e saltou de imediato para dentro de água para resgatá-lo, conta o jornal La Razón de México.

Após tirar o filho da piscina, também ela tentou sair. Contudo, devido ao choque elétrico, não conseguiu.

A sua irmã não hesitou em entrar na água para a ajudar, mas acabou por ser também eletrocutada.

Os familiares acionaram rapidamente os serviços de emergência. À chegada, efetuaram manobras de reanimação às duas mulheres, mas sem sucesso, uma vez que já não apresentavam quaisquer sinais vitais.

Por sua vez, o menino foi encaminhado para uma unidade hospitalar para ser observado. Segundo o jornal mexicano, a sua saúde está bem e espera-se que recupere brevemente.

Os primeiros indícios revelados no relatório da Proteção Civil e dos bombeiros de Jalisco apontam que a piscina poderá ter sido eletrificada devido a uma falha num circuito do sistema de iluminação do local, no entanto, só a realização de uma perícia especializada vai determinar o que realmente aconteceu.