Bebê morre após se engasgar com pedaço de pão na Espanha

Um bebê de um ano e dez meses, que se encontrava em estado crítico após se ter engasgado com um pedaço de pão, morreu, nesta terça-feira (12), no Hospital Universitário e Politécnico La Fe, na comunidade espanhola de Valência. A criança estava internada numa Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos desde segunda-feira.

Segundo a emissora Telecinco, o bebê teve morte cerebral e os seus órgãos serão doados.

O incidente aconteceu na segunda-feira, quando a criança se engasgou enquanto comia um pedaço de pão com azeite na creche onde ficava, pouco tempo antes de a mãe o ir buscar. Foi levado de urgência para o hospital, mas já com "ferimentos irreversíveis" devido à falta de oxigênio no cérebro provocada pela obstrução das vias respiratórias.

Na rede social Facebook, a creche Falla Plaza Luis Cano lamentou "profundamente" a morte da criança e decretou três dias de luto. "Associamo-nos à dor da família e manifestamos todo o nosso apoio neste momento difícil", lê-se na nota.

De acordo com o jornal local Las Provincias, uma das educadoras tentou reanimar o bebê e afirmou que estava "bem e feliz" quando comeu o último pedaço de pão. Depois, pediu água e tirou a comida da boca, até cair no chão. Foi neste momento que foi dado o alerta às autoridades e à mãe do menino.

Já no local, as equipes de emergência médica tentaram reanimar a criança durante 20 minutos, tendo conseguido tirar o pedaço de pão preso. No entanto, o menino chegou já ao hospital em estado crítico.