Cantor mexicano recebe ameaça assinada por cartel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O cantor Peso Pluma, 24, foi ameaçado de morte, supostamente pelo cartel mexicano. A informação é do TMZ, que divulgou a foto de uma faixa pendurada em uma ponte da cidade.

O cartaz faz referência a um show em Tijuana, no México, em outubro: "Isto vai para Peso Pluma, evite se apresentar no dia 14 de outubro, porque será seu último show devido a seu desrespeito e língua solta", diz a faixa.

A ameaça foi assinada pelo Cartel da Nova Geração de Jalisco, onde o artista nasceu. O grupo criminoso seria liderado por "El Mencho", um dos traficantes de drogas mais procurados do mundo.

A faixa foi pendurada na terça-feira (12), mesmo dia em que Peso Pluma se apresentou no VMA 2023. Ele concorria na categoria de artista revelação.

Peso Pluma iniciou sua carreira como cantor de narcocorrido, um subgênero musical do corrido mexicano que fala sobre tráfico de drogas. O cantor já contou ter feito composições para traficantes.

Apesar disso, o artista viu a carreira decolar com canções sobre o amor, como "Ella Baila Solo", que chegou ao topo do Spotify Global. Peso também é um sucesso nas redes sociais: ele tem mais de 14 bilhões de visualizações no TikTok e 50 milhões de ouvintes mensais.

Até o momento, o músico adiou vários shows que faria nas próximas semanas, mas manteve o de Tijuana.

