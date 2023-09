Submarinos da Segunda Guerra Mundial que desapareceram sem deixar vestígios - Os submarinos têm sido, desde a sua introdução, fundamentais durante a guerra naval e, de fato, desempenharam um papel importante durante a Segunda Guerra Mundial. De submarinos aliados a submarinos alemães, as frotas navais não seriam as mesmas sem eles. Mas, assim como aviões caem e navios afundam, muitos submarinos e suas tripulações também encontraram um destino nada agradável durante a guerra. Alguns deles, no entanto, simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Nesta galeria, relembramos alguns dos submarinos da Segunda Guerra Mundial que desapareceram por razões desconhecidas e que nunca foram encontrados, pelo menos não até agora. Clique para descobri-los.

