"Relaxante". Idoso de 102 anos desce Hospital Real de Londres de rapel

Colin Bell, um veterano da Segunda Guerra Mundial com 102 anos de idade, realizou um feito notável descendo 17 andares do Hospital Real de Londres, na Inglaterra, utilizando a técnica de rapel. Seu objetivo, conforme relatado pela imprensa britânica, é arrecadar fundos para instituições de caridade.

Durante a Segunda Guerra Mundial, Colin serviu como piloto na Força Aérea Real, onde operou diversos bombardeiros britânicos do tipo 'Mosquito'. Agora, deseja contribuir com três organizações de caridade notáveis: a London Air Ambulance, a Royal College of Nursing Foundation e o RAF Benevolent Fund.

Em uma entrevista à BBC Radio, Colin compartilhou que sua experiência de descer 85 metros foi "muito relaxante". Ele afirmou: "Vejo isso simplesmente como uma maneira de angariar fundos".

Quando questionado sobre o "segredo" de sua longevidade, o veterano atribuiu-a à "resposta sincera de que tudo se resume aos genes com os quais nascemos".

Pode ver o vídeo do momento na galeria acima.

