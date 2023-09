Dezenas de passageiros, incluindo bebê, fogem de casa flutuante em chamas

Mais de vinte passageiros, incluindo um bebê de dois meses, foram forçados a deixar às pressas uma casa flutuante após um incêndio começar na embarcação na quarta-feira, no Lago Powell, no estado norte-americano de Utah.

Vídeos compartilhados nas redes sociais ilustram os momentos angustiantes vividos pelos ocupantes da casa flutuante enquanto a família de 29 pessoas tentava sair da embarcação com segurança, conforme pode ser visto na galeria acima.

Todos os passageiros conseguiram escapar sem ferimentos, porém, segundo o New York Post, a casa flutuante teria afundado.

A família estava a bordo da embarcação por apenas 45 minutos antes do início do incêndio.

Além do bebê de dois meses, uma criança de oito anos com diabetes e três outras crianças estavam no local.

As causas do incêndio estão sendo investigadas.

