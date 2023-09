Avião da força aérea italiana cai e mata menina de 5 anos

Um avião do esquadrão acrobático Frecce Tricolori, da força aérea italiana, caiu durante um exercício em Turim, no sábado, matando uma criança de 5 anos e ferindo a sua família.

A aeronave teria atingido o carro onde a menina seguia, de acordo com a Associated Press. Os pais da menor e o seu irmão de 9 anos sofreram queimaduras, e foram transportados para uma unidade hospitalar.

Por seu turno, o piloto da aeronave sobreviveu, tendo saltado de um paraquedas segundos antes do impacto, de acordo com a agência EFE.

O mesmo meio afirmou que tudo aconteceu depois da decolagem do esquadrão no Aeroporto Internacional de Turim, para participar num espetáculo aéreo que comemorava o centenário das forças armadas.

O avião, que voava em formação, caiu perto de San Francesco al Campo, atingindo o carro da família.

O vice-presidente do governo italiano e ministro das Infraestruturas, Matteo Salvini, compartilhou um vídeo do acidente na rede social X (antigo Twitter), tecendo as suas condolências pela “terrível tragédia”.

Leia Também: Homem esquece de fechar garagem e é roubado por urso