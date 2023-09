Dinossauro vai a leilão em Paris (e deverá custar mais de R$ 6 milhões)

O esqueleto de um dinossauro, que permanece em bom estado de conservação, apesar de ter uma idade estimada de 150 milhões de anos, será leiloado em Paris, França, no próximo mês. A expectativa é que a venda alcance cerca de 6,24 milhões de reais.

De acordo com a agência de notícias Reuters, trata-se do esqueleto do dinossauro Barry, que foi descoberto na década de 90 no estado norte-americano do Wyoming e restaurado em 2000 pelo paleontólogo Barry James, que lhe deu esse nome.

No mês passado, o esqueleto, com 2,10 metros de altura e cinco metros de comprimento, foi adquirido pelo laboratório italiano Zoic, que realizou trabalhos adicionais de restauração.

"É um espécime extremamente bem preservado, o que é bastante raro", afirmou Alexandre Giquello, representante da casa de leilões parisiense Hotel Drouot. "Para dar um exemplo, o crânio está completo em 90%, enquanto o restante do esqueleto do dinossauro está completo em 80%", acrescentou.

Segundo a Reuters, espera-se que o esqueleto seja exibido ao público em meados de outubro, e o valor da venda deve atingir os 6,24 milhões de reais.

