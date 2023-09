Bicicleta anda sozinha e assusta população de cidade britânica

As câmeras de segurança em Shambles, uma área histórica em York, no Reino Unido, gravaram um acontecimento misterioso que alimentou as lendas de atividade paranormal nesta cidade antiga.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o que parece ser uma bicicleta movendo-se sozinha, sem ninguém pedalar, até colidir com a calçada e cair.

"Ontem [12 de setembro], algo muito estranho foi visto nas câmeras... este clipe nos dá arrepios. Teorias são bem-vindas... alguém mais notou atividade paranormal peculiar pela cidade?" Foi assim que um mercado local, que divulgou as imagens, instigou várias teorias nos comentários.

A área de Shambles tem uma longa história, com alguns de seus edifícios datando do século XIV. Sendo uma rua estreita com calçamento de pedra, ela tem sido cercada por várias lendas e histórias sobre supostos fantasmas.

"Há muitas histórias na área de Shambles – portas que se abrem em uma época e se fecham em outra, casas que desaparecem. Nunca vou esquecer aquela bicicleta. York é uma colagem de eventos estranhos – uma tapeçaria de eventos incomuns", disse Mark Graham, que lidera a Original Ghost Walk de York, uma atividade turística que leva os visitantes através das maiores lendas de fantasmas da cidade britânica.

Pode ver vídeo na galeria que acompanha esta notícia.

