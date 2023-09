Pai alerta que filha foi 'aliciada' por adulto. Policial culpa a criança

Um morador de Columbus, no estado norte-americano do Ohio, alertou as autoridades locais sobre o aliciamento de sua filha, de 11 anos, por um adulto que solicitou imagens íntimas dela. No entanto, a polícia culpou a criança, indicando ao pai que ela poderia ser acusada de pornografia infantil.

O pai denunciou o caso no TikTok, onde compartilhou um vídeo das imagens da câmera de segurança de sua casa, que mostra a conversa com as autoridades.

O homem abre a porta para a polícia e diz: "Ela já está na cama". Uma agente pergunta: "Mas o que aconteceu?" O pai explica que queria que a polícia "conversasse" com a criança para que ela entendesse o que aconteceu. Ele lamenta: "Só quero que ela entenda o que aconteceu. Quer dizer, na realidade, não há muito que eu possa fazer, não é?"

Nesse momento, a agente menciona que a menina "pode ser acusada de pornografia infantil", ao que o pai responde: "Ela tem 11 anos." A polícia insiste: "Não importa, ela está criando pornografia."

O pai reforça: "Ela tem 11 anos." A polícia continua: "Não importa. Ela ainda está criando pornografia."

O homem responde: "Não, ela não está. Ela está sendo aliciada por um adulto na internet."

Ele então se despede dos policiais e fecha a porta, dizendo:

"Obrigado por terem vindo. Vocês estão falando sério? Tenham uma boa noite."

De acordo com o vídeo, que não revela quando ocorreu o incidente, os policiais demoraram mais de seis horas para comparecer na casa da família.

A Sky News informou que a polícia de Columbus está investigando uma denúncia relacionada ao caso, e o Departamento de Inspeção Geral da cidade, responsável por investigar queixas de má conduta e uso excessivo de força por parte do pessoal juramentado, abriu uma investigação sobre esse incidente envolvendo dois agentes que responderam a uma chamada de serviço.

