Menina de 6 anos é alvo de agressões sexuais por colegas da mesma idade

A associação espanhola antibullying ACOES denunciou um caso de agressão sexual envolvendo uma menina de 6 anos, que foi cometida por três colegas da mesma idade em uma escola de Montijo, em Badajoz. O processo foi arquivado pelo Ministério Público, alegando que os menores não são passíveis de ação penal.

Segundo informações do jornal 20 minutos, a menina teria relatado o incidente à mãe após o término das aulas. No entanto, a escola não ativou o protocolo antibullying, e o Ministério Regional não avançou com as investigações após os pais terem apresentado queixa à Guardia Civil.

Um representante da ACOES revelou que os três colegas arrastaram a vítima pelos braços e pernas para uma área de arbustos, abaixaram suas roupas íntimas, a arranharam com galhos e esfregaram terra em suas partes íntimas. Os pais relataram que a menina chegou em casa com vários arranhões e ferimentos.

A ACOES alega que a escola não agiu de maneira adequada para proteger a vítima e não preservou seu anonimato. Informações indicam que dois dos alunos envolvidos foram transferidos, enquanto um deles permaneceu na mesma instituição, com a restrição de se aproximar da menina.

