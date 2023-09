Irmãs se juntam pela última vez: "Não nos vemos na Terra, e sim no céu"

Duas irmãs de 89 e 94 anos tiveram a oportunidade de se encontrarem cara a cara após mais de três anos sem se verem devido à pandemia da Covid-19, e esse emocionante encontro foi registrado em vídeo, acumulando mais de 13 milhões de visualizações no TikTok.

Nas imagens, Shirley, de 89 anos, compartilha palavras emocionais com sua irmã Barbara, de 94 anos: "Se não nos virmos na Terra, vemo-nos no céu." Barbara, entre lágrimas, confirmou: "Podes ter a certeza." Shirley, que completará 90 anos em dezembro, pediu a Barbara que não dissesse "adeus", enfatizando: "Até nos encontrarmos novamente, é só isso."

Desde o início da pandemia da Covid-19, Shirley, que vive no estado norte-americano do Nevada, não tinha visto Barbara, que reside em New Hampshire.

As emocionantes imagens foram capturadas pela neta de Barbara, Stephanie Shively, durante a última visita entre as irmãs. Stephanie explicou que sua avó sempre dizia: "Se eu chegar ao meu próximo aniversário, quero ir ver minha irmã pela última vez."

Embora as irmãs estejam saudáveis, a viagem longa sugere que este tenha sido provavelmente o último encontro pessoal entre elas. Stephanie e sua avó viajaram para o Nevada para uma estadia de seis dias no início deste mês, e Stephanie gravou a conversa "para suas próprias filhas". Ela compartilhou: "Tenho três filhas mais velhas, e quero que vejam que podem sentir-se jovens aos 27 anos, mas que a irmandade dura até que tenham 90."

Apesar de sempre terem vivido longe uma da outra, Stephanie enfatizou que as irmãs mantiveram contato por meio de telefonemas e visitas com os maridos, que já faleceram. Durante a estadia, ela observou que as irmãs "dormiram juntas no quarto", o que a fez refletir sobre "todas as festas de pijama que tiveram, as discussões, divórcios, casamentos, filhos e tudo o que passaram juntas".

