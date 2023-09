Idoso morre após engasgar com 'pedaço de carne' em bar de Madrid

Um homem de 78 anos morreu, na noite de terça-feira (19), após ter se engasgado com um "grande pedaço de carne" num bar em Madrid, Espanha. Segundo os serviços de emergência espanhóis, a vítima teve uma parada cardiorrespiratória.

Foi auxiliado por várias pessoas, que tentaram usar a manobra de Heinlich, reanimá-lo e técnicas de suporte básico de vida, até à chegada dos serviços de emergência.

"Atendemos um homem de 78 anos, que, após se engasgar, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Outras pessoas começaram imediatamente a realizar manobras de suporte básico de vida e tentaram fazer uma manobra de Heinlich. Sem resultado", explicou um agente, num comunicado publicado nas redes sociais.

Quando a equipa médica chegou, "desobstruiu as vias respiratórias, que tinha um grande pedaço de carne", e tentou reanimar o idoso durante meia hora. No entanto, o óbito acabou por ser declarado no local.