Zelensky descarta negociações com Putin: "Não falarei com ele"

Depois de ter se encontrado com senadores norte-americanos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, voltou a recusar negociar com o homólogo russo, Vladimir Putin, esta quinta-feira (21).

Questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de ter uma mensagem para o presidente russo, o chefe de Estado ucraniano foi taxativo: "Não falarei com ele", cita a NBC News.

O líder da maioria no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, resumiu as palavras do presidente ucraniano diante dos senadores com uma só frase. De acordo com o democrata, o chefe de Estado da Ucrânia terIA dito que se o seu país não receber ajuda dos Estados Unidos, perderá a guerra contra a Rússia.

"Houve uma única frase que resumiu tudo, e vou citá-lo: 'Se não recebermos a ajuda, perderemos a guerra", disse, segundo a Sky News.

Mais tarde, o Zelensky recorreu à rede social X (antigo Twitter) para resumir as conversas que manteve com os líderes norte-americanos, tendo agradecido todo “o apoio à Ucrânia”.

“Conseguimos muito para salvaguardar a democracia, a liberdade e a dignidade – valores compartilhados por ambas as nossas nações. O povo ucraniano sofreu muito como resultado dos crimes de guerra russos, mas libertámos mais de metade do território ocupado dos invasores russos e podemos ver claramente que a vitória está cada vez mais próxima”, escreveu.

I met with US House Speaker @SpeakerMcCarthy, House Majority Leader @SteveScalise, House Democratic Leader @RepJeffries, and US House Representatives.



Ukraine is sincerely grateful to the House, both parties, and the entire American people for all the support.



We have… pic.twitter.com/uCbZEUtCNJ