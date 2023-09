'Catatouille'? Vídeo mostra gato e dono a cozinharem (e internet adorou)

Um vídeo compartilhado nas redes sociais tornou-se viral, evocando um momento cinematográfico da Disney que fez os usuários recordarem.

No vídeo, podemos ver um homem e um gato cozinhando juntos - exatamente como 'Remy', o personagem do rato parisiense que sonha em ser chef, e 'Linguini', o humano que se aventura com ele em uma jornada culinária em um restaurante de alto nível, conforme retratado no filme 'Ratatouille'.

Assim como no filme, o gato fica apoiado no pescoço do homem e ajuda na seleção dos ingredientes. Enquanto o homem prepara um sanduíche, ele coloca os alimentos na frente do gato, que os cheira, recriando uma cena do filme.

A internet adorou essa recriação e não resistiu a comentar o momento. "Meu gato nem me deixa abraçá-lo", escreveu um usuário.

"E o pelo do gato na comida?", questionou outro.

"É preciso vendar os olhos", apontou outro, fazendo uma comparação com o filme, onde 'Linguini' está de olhos vendados enquanto o rato dá "instruções" para cozinhar.

"Queremos o filme", brincou outro.

Leia Também: Estados Unidos iniciam testes de nova vacina experimental contra HIV em humanos