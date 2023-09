Idosa dada como morta 'ressuscita' em necrotério na Espanha

Uma idosa de 90 anos, inicialmente declarada como falecida pelo Hospital San Juan de Dios, em Saragoça, Espanha, surpreendentemente "ressuscitou" enquanto seu corpo estava sendo preparado para o velório no necrotério. No entanto, a mulher acabou por falecer algumas horas depois.

O incidente teve início na segunda-feira, dia 18 de setembro, quando a mulher foi internada no hospital devido a uma deterioração significativa em seu estado de saúde, conforme relatado pelo jornal local El Periódico de Aragón.

Por volta das 23h00 do mesmo dia, os médicos constataram que a idosa não apresentava sinais vitais e a declararam como falecida. A família foi prontamente informada, e a filha dirigiu-se ao hospital para se despedir da mãe, mas foi surpreendida com a notícia de que o corpo já havia sido encaminhado para o necrotério.

Os procedimentos regulares foram então seguidos, e todas as formalidades foram cumpridas para o transporte do corpo até o necrotério de Torrero, em Saragoça, onde a idosa seria velada no dia seguinte.

A reviravolta aconteceu quando o profissional encarregado de preparar o corpo, o tanatopractor, percebeu que a idosa ainda estava respirando. Imediatamente, ele comunicou a descoberta às autoridades, e a mulher foi prontamente levada de volta ao hospital que a havia declarado morta.

Por volta das 4h00 da terça-feira, dia 19 de setembro, os médicos confirmaram que a idosa ainda apresentava sinais vitais e entraram em contato com a filha para informá-la de que a mãe estava, surpreendentemente, viva.

No entanto, a idosa veio a falecer por volta das 18h30 do mesmo dia, após receber a visita de familiares. O caso está atualmente sob investigação da Polícia Nacional.

Leia Também: Envelhecimento da população vai demandar mais vacinas para idosos