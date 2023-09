Homem morre durante colonoscopia em Itália; médicos serão investigados

Um homem de 56 anos morreu em Modica, Itália, quando realizava uma colonoscopia no hospital da cidade.

Giovanni Giannone deu entrada no hospital, na região de Ragusa, sem apresentar nenhuma patologia, para realizar o exame de rotina. Estava acompanhado da mulher, conta a imprensa italiana.

Durante o exame, considerado seguro e recomendável aos homens com mais de 50 anos, em busca de problemas no cólon e no sistema digestivo, a situação piorou. A mulher conta que, de repente, a sala se encheu de médicos, que entravam e saiam de forma nervosa, revelando que algo não estava bem.

Num dado momento, a situação teria chegado ao ponto em que estavam sendo realizadas manobras de reanimação ao homem, sem sucesso.

Giovanni acabaria por morrer, desencadenado uma denúncia da mulher junto das autoridades e a abertura, por parte da Procuradoria de Ragusa, de uma investigação ao caso. Os médicos e enfermeiros envolvidos estão sendo investigados e o corpo do homem será submetido a uma autópsia, de forma a determinar a causa da morte.