Lançamento do iPhone 15 em Dubai gera briga e confusão em shopping

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Confusão, filas e disputa por lugares marcaram o lançamento do iPhone 15 em um shopping de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no lançamento do novo aparelho da Apple.

Na internet, usuários relataram que as filas foram formadas às 3 da manhã do lado de fora do Dubai Mall, um dos maiores do mundo. Imagens de empurra-empurra, correria e disputa por um lugar melhor nas filas foram publicadas nas redes sociais.

Às 6h, quando o shopping abriu, pessoas corriam por escadas rolantes e se atropelavam por um bom lugar na fila.

Na porta da loja da Apple, houve confusão pela formação das filas e barreiras instaladas para conter os consumidores. O vídeo que mostra a maior das confusões foi motivado após uma briga que precisou ser apartada por seguranças, relatou o Daily Mail.

Outros lugares do mundo também registraram filas pelo lançamento do iPhone 15 -como Paris, Milão e Londres.

COMO É O IPHONE 15

A linha iPhone 15 foi apresentada no último dia 12 de setembro. No Brasil, os modelos do iPhone 15 começam a ser vendidos na quarta-feira (27).

São quatro celulares:

- iPhone 15 e iPhone 15 Plus: cores azul, rosa, amarelo, verde e preto.

- iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max: cores titânio natural, titânio azul, titânio branco e titânio preto.

- No Brasil, os preços serão os seguintes:

- iPhone 15: a partir de R$ 7.299

- iPhone 15 Plus: a partir de R$ 8.299

- iPhone 15 Pro: a partir de R$ 9.299

- iPhone 15 Pro Max: a partir de R$ 10.999

A chegada da nova linha marca uma das maiores mudanças dos últimos anos no aparelho que inaugurou a era dos smartphones: o fim da porta Lightning para recarga de bateria e transferência de dados, presente nos celulares da marca desde o iPhone 5, lançado em 2012.