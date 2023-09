Idoso que esteve oito dias desaparecido reaparece bebendo cerveja em pub

Ronald Webster, mais conhecido como 'Ronnie', desapareceu, no dia 14 de setembro, quando deixou a sua casa em Oldham, nos arredores de Manchester, no Reino Unido, para apanhar um ônibus.

Durante oito dias, os seus familiares viveram momentos de ansiedade, desconhecendo o paradeiro do idoso, de 81 anos. O desaparecimento mobilizou, aliás, um esforço de busca nacional por parte das autoridades, conta o jornal Manchester Evening News.

'Ronnie' estava vivo e com boa saúde: foi encontrado, esta sexta-feira, num 'pub' de Manchester, a bebendo uma cerveja.

"A minha mente explodiu. 8 dias! E ele é encontrado sentado, descansando e bebendo casualmente uma cerveja em Manchester", brincou a neta, numa publicação no Facebook.

Paige Tattersall contou aos internautas que, uma vez encontrado, o idoso "riu muito" e disse que "a polícia de Yorkshire é lenta". "Nunca me esquecerei disto enquanto viver", continuou a mulher, lamentando que o idoso "ainda não comeu propriamente bem" e que "passou uma noite no muro do porto em Bridlington, o que é de partir o coração".

Por sua vez, as autoridades revelaram que foi um transeunte que viu o homem no 'pub' de Manchester e reportou a situação a um agente da polícia, que se dirigiu ao estabelecimento e iniciou os trâmites para o regresso do homem a casa.

