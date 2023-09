Menina brinca com galinhas e finge que são suas bonecas. Veja as imagens

Uma criança se diverte brincando com galinhas, transformando-as em suas bonecas, e o curioso momento foi registrado em vídeo, alcançando quase 10 milhões de visualizações.

O vídeo, gravado pela mãe da criança e compartilhado no TikTok, mostra a menina segurando uma galinha em suas mãos, enquanto outra está relaxada em uma almofada improvisada pela própria criança.

A postura tranquila da galinha despertou ternura entre os internautas, que ficaram surpresos com a serenidade da ave. No entanto, o vídeo também gerou controvérsia, com algumas pessoas preocupadas com o bem-estar dos animais, alegando que não devem ser tratados como brinquedos.

A mãe da menina, que possui seis galinhas, explicou: "Quando ela chega da escola, elas correm até ela e até sobem em cima dela, e ela as coloca em um carrinho. Elas ficam tão felizes com a brincadeira que permitem que ela as manipule à vontade. Uma delas até está dormindo enquanto a outra está deitada. Elas são um pouco ariscas comigo, mas com ela é diferente."

Veja o vídeo na galeria de imagens acima.

Leia Também: Cadela resgatada após fugir de explosão em armazém de pólvora na Colômbia