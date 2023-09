Idoso de 92 anos sofre queimaduras após ficar esquecido em terraço de lar

Um idoso de 92 anos sofreu queimaduras solares após ter sido deixado sozinho no terraço da casa de repouso onde estava internado em Valência, Espanha. O incidente ocorreu em meados de agosto, e seu filho denunciou a instituição por sua "falta de humanidade e cuidado".

José María Gómez afirmou no fim de semana que os funcionários do centro tentaram distorcer os eventos desde o início. Primeiro, alegaram que o nonagenário havia saído sozinho e, mais tarde, mudaram a história, dizendo que um estagiário o havia levado para fora, de acordo com o jornal El Mundo.

"É uma piada", disse José, enfatizando que seu pai sofre de Alzheimer e é totalmente dependente. O idoso provavelmente passou muitas horas sob o sol escaldante. Atualmente, ele está hospitalizado com queimaduras de segundo grau no Hospital La Fe, em Valência, onde passou por uma cirurgia.

"Meu pai não deveria estar passando por isso em sua idade. Isso é completa negligência", acrescentou o filho, pedindo ao governo da Catalunha que audite as casas de repouso da região.

O Departamento de Serviços Sociais, Igualdade e Moradia iniciou uma investigação para esclarecer os fatos.

