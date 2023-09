Detida por maus-tratos a 55 cães. Cinco cachorros encontrados mortos

Uma mulher de 48 anos foi presa na sexta-feira após 55 cães serem encontrados em sua residência em Chandler, no estado norte-americano do Arizona, exibindo sinais evidentes de maus-tratos. Entre as descobertas chocantes, pelo menos cinco cachorros estavam guardados dentro de um congelador, já sem vida.

April McLaughlin foi detida após as autoridades executarem um mandado de busca em sua casa, onde supostamente administrava uma organização clandestina de resgate de animais. Várias denúncias de vizinhos relatando o forte odor vindo do local motivaram a investigação, de acordo com a Associated Press.

A maioria dos 55 cães resgatados eram idosos e possuía necessidades especiais. Esses animais estavam desprovidos de acesso à água e muitos deles terão que ser submetidos à eutanásia devido às condições extremamente precárias em que viviam.

Devido à péssima qualidade do ar dentro da residência, os socorristas precisaram utilizar equipamento de proteção ao entrar no local.

McLaughlin admitiu que não via problema algum em armazenar alimentos no congelador junto com pelo menos cinco cães mortos.

Ela estava administrando clandestinamente essa instituição há aproximadamente um ano, e confessou que havia abrigado um número excessivo de animais.

Atualmente detida na prisão de Phoenix, McLaughlin enfrenta acusações de abuso de animais, crueldade contra animais e também abuso de adultos vulneráveis, uma vez que alguns dos cães eram mantidos em condições degradantes.

Leia Também: Prefeito se casa com crocodilo em cerimônia por prosperidade no México