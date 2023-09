Cão usa próteses e anda pela primeira vez. Momento é emocionante

O momento emocionante em que um cão utilizou próteses pela primeira vez, após perder suas duas patas dianteiras, comoveu as redes sociais e se tornou viral.

No vídeo, é possível ver o cãozinho mancando com o apoio apenas das patas traseiras. Em seguida, sua dona coloca as próteses para que o animal tenha a chance de caminhar normalmente.

Inicialmente, o cão permanece imóvel, mas depois dá seu primeiro passo ao ver outro cão e sua dona se afastando. Ele começa a caminhar com confiança, como se sempre tivesse usado as próteses.

O vídeo, que pode ser visto na galeria de imagens acima, rapidamente se tornou viral e já acumula mais de 6,2 milhões de visualizações, emocionando muitos internautas.

