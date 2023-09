Polvo 'Dumbo' flagrado nas profundezas do Oceano Pacífico. Veja!

Um raro polvo 'Dumbo' foi capturado em vídeo durante uma transmissão ao vivo do navio EV Nautilus, que está explorando o Monumento Nacional Marinho Papahānaumokuākea, localizado no norte do Oceano Pacífico.

O polvo, cujas nadadeiras se assemelham às orelhas do personagem Dumbo da Disney, foi avistado a uma profundidade de 2.665 metros, conforme relatado pela Ocean Exploration Trust na descrição de um vídeo publicado em 21 de setembro.

A entidade escreveu: "Veja como essa criatura das profundezas do mar, tão querida pelos fãs, flutua suavemente diante de nossa câmera, lembrando-nos da beleza deste lugar especial".

Ao contrário de outros polvos, esses animais vivem cerca de três a cinco anos, não possuem um saco de tinta e não têm a capacidade de mudar de cor.

Vale ressaltar que o Monumento Nacional Marinho Papahānaumokuākea é a maior área marinha protegida do mundo, e seu nome reflete as tradições e mitos havaianos sobre a origem das ilhas.

Assista às imagens na galeria acima.

